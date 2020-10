Playstation 5, la previsione di Sony: 7 milioni di vendite in un anno

Manca poco all’uscita di Playstation 5 in Europa e nel Mondo. Secondo le previsioni di Sony, saranno 7 milioni le console vendute in un anno.

Il 12 novembre per il Giappone e gli Usa ed il 19 novembre per l’Europa saranno due giorni speciali per gli amanti dei videogiochi. Infatti esordirà sul mercato la nuovissima Playstation 5, già campione di pre-order sul mercato. La console nipponica, nonostante le varie critiche per una memoria che al momento delude sotto il punto di vista della capienza, sembrerebbe attirare a sè ancora una grande mole di pubblico anche grazie ad un marchio che ha fatto la storia della tecnolgia.

Secondo il Ceo di Sony, Jim Ryan, c’è grande ottimismo sotto il punto di vista delle vendite. Infatti lo stesso Ryan prevede la bellezza di 7 milioni di vendite entro la fine dell’anno fiscale. Così dall’uscita a novembre, Sony punta a vendere ben 2 milioni di console al mese. Una previsione ambiziosa, che però Ryan è sicuro di rispettare anche grazie al grandissimo hype che c’è intorno al mondo delle console di next-gen.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Playstation, i giochi più venduti del momento: Crash Bandicoot 4 primo

Playstation 5, previste 7 milioni di console vendute in un anno: le parole di Jim Ryan

Dopo le parole del CEO, Jim Ryan, trapela grande ottimismo in casa Sony con la console di nuova generazione pronta a battere il record di Playstation 4. Infatti proprio l’ultima console di Sony, in pochi mesi riuscì a battere Xbox One nel campo delle vendite. Microsoft, però, quest anno ha deciso di dare filo da torcere a Sony, lanciando le due console di next gen, Xbox Series X e S, ad un prezzo di circa 100 dollari inferiore a Playstation.

Inoltre Jim Ryan ha dichiarato che ci sarà un ulteriore produzione di Playstation 5, con una nuova serie di pre-order che partirà in Corea del Sud dal prossimo 7 ottobre. Seguirà poi un nuovo round di pre-order anche in USA, Giappone, Canada, Messico, Australia e Nuova Zelanda. Cresce quindi l’attesa intorno alla nuova generazione di Console, che proverà a stravolgere ancora una volta il mondo dei videogiochi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Instagram, novità per i 10 anni: come cambiare l’icona dell’app

L.P.

Per altre notizie sul mondo Tech24, CLICCA QUI !