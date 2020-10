Oggi è la donna più desiderata e sensuale del mondo della televisione. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La bambina nella foto ne ha fatta di strada. Oggi è una delle donne più sensuali e più desiderate ma non solo. È una bravissima conduttrice ed anche una ballerina di talento. Da quella foto è semplice capire di chi si tratta, ma per coloro che non lo hanno ancora capito, nel corso della lettura forniremo altri indizi.

Nello scatto che tutti avete visionato la bambina, che forse avrà avuto si e no l’età di sei anni, è al mare ed è sorridente. Partiamo da quel sorriso che, a guardarlo attentamente è rimasto lo stesso nonostante ne siano passati di anni da allora.

Altro indizio fondamentale, prima di proseguire, è dato dal taglio degli occhi. Impossibile non riuscire a capire chi è la protagonista della foto di oggi. Quegli occhi sono sempre gli stessi, però nel paragrafo successivo aumenteremo il numero di indizi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Oggi è un uomo di successo e il più desiderato d’Italia: lo riconoscete?

Oggi è la donna più sensuale e desiderata al mondo: l’avete riconosciuta?

La protagonista della foto di oggi è nata il 20 settembre 1984 da papà Gustavo e da mamma Veronica. Ha origini spagnole e italiane e sua madre, a sua volta è figlia di immigrati provenienti da La Spezia, in Liguria.

Ha una sorella ed un fratello e lei è la primogenita e dunque la figlia maggiore. Nel 2003 si diploma presso il liceo artistico e successivamente si iscrive all’Università presso la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo senza completare però gli studi.

Già all’età di 17 anni inizia la sua carriera di modella lavorando anche a Miami e divenendo testimonial di diverse aziende di intimo. Dopo aver lasciato gli studi, nel 2004 si trasferisce a Milano dove lavora per vari marchi, tra cui Yamamay e Cotonella.

Nel 2009 compare sulla copertina del numero 7 di Playboy Italia, mentre nel 2012 sulle copertine di Vanity Fair e di GQ. Oltre a calendari ed esperienze come testimonial, la protagonista di oggi è anche attrice. Infatti ha partecipato come protagonista in diverse pellicole cinematografiche come Natale in Sudafrica e Non c’è 2 senza te. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, la bellissima e sensuale conduttrice di Tu si Que Vales.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Oggi è una delle donne più amate del web e della TV: la riconoscete?