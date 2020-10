Nuovo DPCM, novità sull’uso delle mascherine: quando metterla in Auto. Il Governo ha stabilito nuovi parametri per far fronte all’emergenza sanitaria della seconda ondata

Ci siamo. Il nuovo DPCM è pronto per essere approvato dal Cdm ed entrare in vigore. Una nuova stretta da parte del Governo per contenere la seconda ondata di Coronavirus. I numeri in forte rialzo, sulla falsariga di quanto sta avvenendo nel resto d’Europa, ha reso necessario un intervento di limitazione dell’attività sociale. Nuovo uso delle mascherine anche all’aperto in tutta Italia, distanziamento obbligatorio di almeno un metro e contenimento degli orari della movida. Nessun coprifuoco però, come ha tenuto a precisare il presidente Conte. Inoltre verrà prolungato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 gennaio 2021, così come l’utilizzo dell’app Immuni, fino al 31 dicembre 2021. Una programmazione a lungo raggio in attesa di capire la reale portata del vaccino e il suo definitivo utilizzo per tutta la popolazione.

Al centro di tutto restano comunque le mascherine. Dovremo tornare ad usarle praticamente sempre, eccezion fatta per l’attività fisica e motoria. Per chi disattenderà le nuove norme sono pronte multe salatissime, in un range che oscillerà tra i 400 ai 3.000 euro. Va però specificato che almeno per le sanzioni stiamo parlando di cifre al momento non ancora ufficiali.

Nuovo DPCM, novità sull’uso delle mascherine in Auto: tutti i casi in cui bisogna usarla

I dispositivi di protezione individuale non andranno indossati in alcune situazioni, come quando si è alla guida della propria auto, moto o bici, ma solamente se si è da soli o in compagnia dei propri congiunti. A chiarire anticipatamente la questione è stata la Sottosegretaria alla Salute Zampa in un’intervista a Rai Radio1.

“Le mascherine si possono non indossare quando si è a distanza dagli altri, come in spazi come la campagna, il giardino, l’orto, nei boschi e in altri luoghi isolati. Così come non sono previste quando ci si trova in bici, in moto o in auto da soli o con i propri congiunti“.

Proprio in relazione all’uso delle mascherine va però aggiunto che: “Se si è in luoghi chiusi, come in palestra o in auto, e in compagnia di amici o di altre persone, la mascherina va indossata. Ci saranno controlli più stringenti, con la possibilità di attivare l’esercito e il rischio di sanzioni da 400 a 3.000 euro“.

