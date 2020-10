Nazionale, due calciatori positivi nell’Under 21: squadra in isolamento

Due calciatori della Nazionale Under 21 sono risultati positivi al coronavirus ed ora l’intera squadra con anche lo staff sono in isolamento in attesa delle indicazioni dell’ASL

Due calciatori della Nazionale Under 21 dell’Italia, in ritiro a Tirrenia in attesa del match di qualificazione agli Europei di venerdì contro l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19. A comunicarlo la Federazione che, però, non ha reso noti i nomi dei contagiati. Questi, completamente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone a cui si erano sottoposti domenica 4 ottobre, venendo quindi ammessi al resto del gruppo come da protocollo vigente. L’allenamento previsto per oggi è stato annullato e la squadra, con anche lo staff, sono in isolamento fiduciario da ieri sera in attesa delle indicazioni dell’Asl.

Nazionale Under 21, chi sarebbero i calciatori positivi al Covid

A quanto pare il primo positivo dell’Under 21 sarebbe il difensore Alessandro Bastoni dell’Inter, attorno al quale si è aperto una sorta di giallo. Il ragazzo, infatti, sarebbe passato dall’essere negativo a positivo nell’arco di sole 24 ore. Il tampone a cui si è sottoposto ieri, rispetto a quello di lunedì, ha dato infatti risultato opposto. Il calciatore, comunque, effettuerà un nuovo test nell’arco della giornata di oggi.

Ad essere positivo anche il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, che vive un po’ la stessa situazione del compagno Bastoni. Se i tamponi risultassero ancora positivi, i due verranno isolati e salteranno le gare di qualificazione agli Europei contro Islanda e Armenia. Per Bastoni possibile forfait anche alla ripresa del campionato, quando l’Inter tornerà in campo contro il Milan in un derby più che mai infuocato.

Gli azzurrini convocati

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Alessandro Plizzari (Reggina), Alessandro Russo (Virtus Entella).

Difensori: Claud Adjapong (Lecce), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Pescara), Nicolò Casale (Hellas Verona), Enrico Delprato (Reggina), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Gabbia (Milan), Matteo Lovato (Hellas Verona), Riccardo Marchizza (Spezia), Marco Sala (Spal), Marco Varnier (Pisa).

Centrocampisti: Andrea Colpani (Monza), Davide Frattesi (Monza), Giulio Maggiore (Spezia), Youssef Maleh (Venezia), Samuele Ricci (Empoli), Sandro Tonali (Milan), Niccolò Zanellato (Crotone).

Attaccanti: Patrick Cutrone (Fiorentina), Andrea Pinamonti (Inter), Gianluca Scamacca (Genoa), Riccardo Sottil (Cagliari).

