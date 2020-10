Maltempo a Salerno: muore 26enne travolta da un torrente

Maltempo a Salerno: una 26enne travolta dalle acqua di un torrente mentre era in macchina è stata trovata morta in serata

Maltempo, ancora una volta il bilancio in Italia è drammatico. Ad Albanella, nel Salernitano, la 26enne Desirée Quagliarella è morta dopo che l’auto nella quale viaggiava è stata travolta dall’acqua di un torrente in piena.

La vittima originaria di Stio Cilento era in macchina con un altro ragazzo (non è chiaro se fosse il cognato o il fidanzato). Ma mentre stavano passando vicino ai torrente Malnome, questo è esondato a causa delle abbondanti precipitazioni nella zona. L’acqua ha invaso la sede stradale portando via tutto a cominciate dalla vettura.

Il ragazzo è riuscito a salvarsi, aggrappandosi con forza ai rami di un albero come hanno raccontato alcuni testimoni. Non così la 26enne che non ce l’ha fatta. Sono intervenuti arabinieri, polizia municipale, protezione civile, e vigili del fuoco dell’unità fluviale di Salerno. Verso le 231.30 il tragico rinvemimento del corpo, con le urla strazianti dei parenti accorsi sul posto.

🔴 #Salerno #maltempo, recuperato dai #vigilidelfuoco ad Albanella, fraz. Piano del Carpine, il corpo purtroppo senza vita di una ragazza. Le ricerche dopo che la sua auto era stata trascinata dalla corrente di un torrente esondato in serata per le forti piogge [#7ottobre 21:30]

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 7, 2020

Maltempo, a Roma bomba d’avcqua nel primo pomeriggio: in tilt diversi quartieri

Il maltempo però oggi ha anche colpito pesantemente Roma. Era annunciata allerta gialla sul Lazio a partire dalle prime ore del mattino de le previsioni sono state anche confermate dai fatti. In particolare attorno alle 14 una violenta bomba d’acqua è caduta sulla città causando disagi alla popolazione, soprattutto nelle zone del centro.

Problei anche in altre zone di Roma, come il nuovo quartiere Salario e cihiuso almeno finp a domani, 8 ottobre, il drive in nel parco Santa Maria della Pietà, quartiere Monte Mario. Diversi rami in strada sulla via Nomentana e allagamenti a San Paolo, fra viale Tito e viale Giustiniano Imperatore.