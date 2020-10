Incidente Zanardi, spuntano nuovi dettagli: le perizie

Incidente Zanardi, spuntano nuovi dettagli dalle due perizie che sono state depositate in Procura a Siena: ci sono notizie importanti

L’incidente di Alex Zanardi il 19 giugno scorso poteva essere evitato? Secondo le prime indiscrezioni anticipate dall’Adnkronos e che prendono in esame le due consulenze depositate in procura, è stata una fatalità. I risultati delle perizie, ora nelle mani della Procura della Repubblica di Siena sembrano portare alla stessa conclusione.

Il pilota e campione paralimpico, che da quel giorno è ricoverato in condizioni gravi in ospedale, avrebbe perso il controllo della sua handbike in quel tratto della provinciale tra San Quirico d’Orcia e Pienza. Un’ipotesi che, se confermate, scagionarebbe di fatto l’autista del tir che arrivava in senso opposto e contro il quale si è schiantato Zanardi.

La prima consulenza è firmata dal professor Dario Vangi, consulente del procuratore capo Salvatore Vitello e del pubblico ministero Serena Menicucci. L’altra invece è quella del professor Mattia Strangi, perito di parte dell’autista dell’autocarro che rimane indagato per lesioni colpose.

In ogni caso il tir, come hanno evidenziato le due consulenze tecniche, viaggiava in salita a 38 km all’ora. La handbike guidata da Zanardi al momento dell’impatto era a 50 km all’ora. Una velocità sotto al limite di massimo consentito in quel tratto stradale. Secondo la ricostruzione, Zanardi vide il camion che arrivava. Così avrebbe provato a girare più verso destra per allontanarsi dal centro della carreggiata.

Una manovra che l’avrebbe fatto andare in sovrasterzo, con un principio di testa coda che ha provocato il ribaltamento del mezzo. A quiel punto il pilota cadde, battendo la testa contro il cerchione anteriore sinistro dell’autotreno.

Incidente ad Alex Zanardi, ora tocca alla Procura di Siena decidere come procedere

Incidente Zanardi, depositata la perizia emergono i primi risultati. La seconda consulenza, quella di Vangi, secondo le anticipazioni sostiene in pratica la stessa tesi. In realtà però c’è anche un’altra perizia depositata in Procura, quella della famiglia di Zanardi che ha nominato l’ingegnere Giorgio Cavallin di Padova. Questa invece, come dicono le anticipazioni ancora da confermare, parlerebbe di una presunta invasione della corsia da parte del camion.

Sara adesso la Procura senese a decidere se ordinare un ampliamento delle indagini sulla base delle consulenze depositate oppure istruire il procedimento. A quel punto il pm incaricato avrà due opzioni: chiedere l’archiviazione per Ciacci oppure il suo rinvio a giudizio per lesioni colpose gravissime.

L’ultimo bollettino medico del San Raffaele sulle condizioni di Alex Zanardi risale al 24 settembre scorso. Parlava di un altro percorso chirurgico per la ricostruzione cranio facciale dopo un primo intervento eseguito con successo dal professor Mario Bussi. Un secondo interventi era già in programma ma al momento non ci sono ulteriori ragguagli. La famiglia, comprensibilmente preoccupata, ha affidato ai medici il compito di aggiornare con periodicità la situazione e così stanno facendo in attesa di novità finalmente positive.