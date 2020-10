Eleonora Incardona, quel segreto che non tutti sanno: che sorpresa

Non tutti sanno che Eleonora Incardona, oltre alla vita sui social è una grande imprenditrice insieme alla sua famiglia, ecco di cosa si occupa

Eleonora Incardona possiede un’azienda di famiglia, la Private Watch Club, negozio specializzato nella compravendita di orologi di lusso, gioielli, borse e oggetti ricercati. L’azienda nasce dalla passione per questo modo dello stesso proprietario, Sergio Siligato, che ha la sua base principale a Milano, in Via Piero della Francesca, nei pressi della palestra Fit And Go.

Non è un segreto che l’azienda Private Watch Club non ha alcuna vetrina in strada. Il motivo, come spiegato sul sito ufficiale, è per offrire relax e tranquillità al cliente durante la compravendita. Una scelta anche per il proprio staff, infatti si può accedere alla loro unica struttura tramite appuntamento. Nonostante ciò, per la bellissima Incardona non sempre è semplice conciliare il lavoro d’ufficio a quello da influencer.

Eleonora Incardona ed il segreto sugli orologi dell’azienda di famiglia

In occasione di un’intervista rilasciata a recensioniorologi.it, Eleonora Incardona ha avuto la possibilità di parlare della sua azienda e delle sue preferenze in quanto a orologi. È spuntato un dettaglio particolarmente interessante sul suo orologio preferito, che è tale per il valore affettivo che ha. Infatti spiega che è il Rolex Lady 26mm l’orologio di cui non si separerebbe mai che, nonostante non rientri nei suoi gusti personali, ha un particolare ricordo legato ad esso. Gli è stato regalato, anni fa, per la cresima, da parte dei suoi genitori.

Ci sono altri tre orologi che ama in particolar modo la bellissima Eleonora Incardona: un Submariner ref. 116610LN, un Daytona ref. 116500LN ed un Patek Phi lippe calendario annuale in oro bianco ref. 5035G, a suo dire bellissimo.