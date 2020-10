Coronavirus, Berlusconi negativo al test: atteso nuovo tampone per oggi

L’ex premier Silvio Berlusconi è risultato negativo al Covid nell’ultimo test fatto pochi giorni fa: per la giornata di oggi è atteso un nuovo tampone naso-faringeo

L’ultimo test a cui si è sottoposto l’ex premier Silvio Berlusconi ha dato come esito la sua negatività al Covid. Ricordiamo che l’uomo era stato trovato positivo il 2 settembre scorso. Già il 29 dello stesso mese, Adriano Galliani aveva parlato di un primo tampone negativo ma non hanno fatto seguito conferme ufficiali.

Oggi, intanto, è atteso il risultato di un nuovo tampone naso-faringeo. Qualora venisse confermata la negatività, Berlusconi potrebbe partecipare al matrimonio del figlio Luigi che si sposa, in forma strettamente privata, con la fidanzata Francesca Fumagalli. Le nozze sono in programma per oggi pomeriggio in chiesa a Milano ed in serata vi sarà una cena di famiglia a Macherio. Anche Marina Berlusconi è ormai guarita ed è tornata anche al lavoro in Mondadori.

La notizia della positività di Berlusconi aveva molto preoccupato a causa dell’età avanzata e delle malattie pregresse. Il Cavaliere sembra essere, però, guarito definitivamente anche se la degenza non è stata facile. Essa ha richiesto anche il ricovero al San Raffaele di Milano.

