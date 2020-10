Bari, focolaio nella clinica Mater Dei: positivi al covid medici e infermieri

Nella clinica Mater Dei di Bari è scoppiato un nuovo focolaio. A contrarre il virus sono 17 operatori sanitari.

Il mezzogiorno d’Italia, in modo particolare le regioni Campania e Puglia stanno assistendo ad un incremento esponenziale di nuovi contagi da coronavirus. Sono vari i nuovi focolai che si creano ogni giorno, e l’ultimo è da annoverare nel capoluogo pugliese, a Bari.

Nel capoluogo della regione Puglia, nelle ultime 24 ore si è assistito ad un nuovo focolaio scoppiato nella clinica Mater Dei. Qui sono risultati positivi al covid-19 diciassette operatori sanitari divisi tra medici e infermieri.

Stando a quanto si apprende dalla struttura clinica, il focolaio sarebbe scoppiato nel reparto di Riabilitazione. Per prevenire la possibilità di nuovi contagi, il dipartimento di prevenzione della Asl di Bari ha avviato le procedure per il tracciamento dei positivi. I medici e gli infermieri che hanno contratto il virus sono in isolamento.

Foggia, donna positiva al covid esce di casa

È successo a Foggia, in capitanata. Qui una donna foggiana dell’età di 30 anni, positiva al coronavirus, è stata denunciata dagli agenti delle Volanti di Foggia per essere uscita di casa nonostante fosse in quarantena.

La 30enne che ha violato le norme sul contenimento epidemiologico, una volta fermata dai carabinieri ha affermato: “Sono uscita di casa per andare a fare un altro tampone privatamente”.

In capitanata la curva dei contagi continua a crescere e nelle ultime 24 ore le nuove positività al coronavirus sono 80. A commentare questo incremento di contagi lo stesso Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano che ha affermato: “Come abbiamo imparato in tanti mesi di esperienza, non è il dato di una giornata che deve essere valutato, ma l’andamento della curva nel suo complesso”.

