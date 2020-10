7 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 7 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

7 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Vladimir Putin è il personaggio di maggior rilievo di oggi. 67 anni fa a Leningrado (attuale San Pietroburgo) nasceva Putin. Sempre molto deciso ed agguerrito da bambino, segue corsi di judo e nel 1970 si iscrive all’Università. 5 anni più tardi entra a far parte del Kgb (Comitato per la sicurezza dello Stato) per occuparsi del controspionaggio. Nel 2000, approfittato di una rinuncia alla carica, Putin viene eletto come presidente della Federazione russa.

I compleanni famosi di oggi: 7 ottobre 2020

Lewis Capaldi, nato nel 1996, è un cantautore scozzese. Nato con la passione per la musica, comincia la sua scalata verso il successo nel 2017 fino a pubblicare Someone you loved nel 2018, canzone che ha devastato le classifiche di tutto il mondo. La sua fortuna è arrivata quando, poco prima della maturità ha aperto un canale su SoundCloud (piattaforma che permette ai musicisti di pubblicare propri brani, ndr). Proprio grazia a questa piattaforma viene contattato dal manager Ryan Walter. È a lui, ed al suo talento, che Lewis deve tanto.

Lapo Elkann, nato nel 1977, è un manager ed imprenditore italiano nato a New York. Figlio di Margherita Agnelli ed Alain Elkann, fratello di John e Ginevra e nipote del grande imprenditore Gianni Agnelli, è uno degli eredi Fiat. Tante controversie girano attorno al suo personaggio: droga e festini sono in prima pagina. Qualche anno fa dichiarò anche di essere stato sessualmente abusato in un collegio di gesuiti. Da ultimo, lo stesso Elkann ha finto un suo sequestro per ottenere un riscatto da 10 mila dollari dai parenti.

Filippo Basile, nato nel 1994, è un atleta italiano campione di judo. Nel 2013, poco più che maggiorenne, entra nel gruppo sportivo dell’esercito italiano e guadagna un bronzo nella categoria 60kg di judo. Terzo ai campionati europei giovanili di Budapest; terzo ai campionati europei di Kazan e convocato per le Olimpiadi del 2016 in Brasile. Sarà proprio a Rio de Jainero che Basile diventa orgoglio italiano: medaglia d’oro contro il campione in carica coreano An Ba-ul.

Compiono oggi gli anni anche Niels Bohr, Bernardo Caprotti, Piero Fassino, Heinrich Himmler, Neffa, Federico Pizzarotti, Mimmo Rotella e Desmond Tutu.

