Whatsapp Web si aggiorna, le novità della versione 2.2039.9

Whatsapp Web, la versione desktop dell’app di messaggistica istantanea, si aggiorna alla versione 2.2039.9: scopriamo tutte le novità

Come ormai è noto a tutti, Whatsapp mette a disposizione degli utenti anche la versione web per pc e tablet. Essa, così come l’app sugli smartphone, viene aggiornata periodicamente con nuove funzioni. A tal proposito, di recente è stata rilasciata la versione 2.2039.9, che contiene diverse novità. La prima riguarda l’introduzione del collegamento al catalogo dei prodotti su iOS ed Android che è già presente nell’app classica. Questo collegamento, va chiarito, è visibile solamente agli utenti di Whatsapp Business e solo se risulta un catalogo disponibile.

LEGGI ANCHE—> Xiaomi insieme a Suzuki per una Jeep telecomandata, i dettagli

Whatsapp alla versione 2.20.110.23 per iOS

In questi giorni Whatsapp ha rilasciato anche un aggiornamento dedicato ai possessori di dispositivi iOS, si tratta della versione 2.20.110.23. Viene così aggiunta l’opzione “Sempre” che permette agli utenti di disattivare in maniera permanente una determinata chat. Nella versione web questa funzione è già attiva. Sono state abilitate anche nuove icone legate agli allegati. E’ notizia ormai certa quella del rilascio di ben 117 nuove emoji per iOS. Alcune emoticon sono già pronte a scatenare polemiche. Tra le novità abbiamo l’uomo con indosso un velo da sposa e la donna viceversa. Restyling per la bandiera LGBT e debutto per il simbolo transgender. Scorta di simboli provenienti dall’America Latina, tra cui i taco ed alcuni strumenti musicali. Arrivano anche altri animali, tra cui il gatto nero e le blatte, ma una parte sono estinti: stiamo parlando del mammut e del dodo.

LEGGI ANCHE—> Among Us, cappelli di Halloween: come ottenerli gratis e in anticipo