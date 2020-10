Turismo, batosta Covid: presenze calano del 50% rispetto al 2019 

Turismo, ora è confermato: pessime notizie per il settore italiano dopo un’estate particolare all’insegna del Covid-19. Si registra una discesa profonda con perdite ingenti.

Terminata l’estate, ora è ufficiale: è arrivata una mazzata tremenda per l’Italia sul fronte turismo. Sono stati ben 173,5 milioni le presenze registrate nei mesi scorsi, con oltre 48 milioni di arrivi. Numeri importanti solo all’apparenza, ma che registrano invece una contrazione rispettivamente del 52,5% e del 51,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Turismo, stangata per l’Italia causa Covid

Il Bel Paese, come si evince da uno studio dell’Istituto Demoskopika pubblicato in anteprima dall’ANSA, ha perso dunque addirittura metà presenza causa Covid-19 con ingenti danni sul piano economico. In totale caduta libera, infatti, ci sono stati anche gli incassi comunali per l’imposta di soggiorno: oltre 211 milioni di euro.

Si registra inoltre una sforbiciata di 16 miliardi di euro di spesa turistica, con soli 7,2 miliardi incentrati tra Veneto, Toscana e Lombardia che godono di un tasso di internazionalizzazione dei sistemi turistici ben oltre il 50%. Una situazione che ha messo in ginocchio il settore sia prima dell’alta stagione, ovvern el pieno del lockdown, che dopo considerando questa discesa.

Una situazione per la quale ora il Governo è chiamato a un intervento, come sollecita Raffaele Rio, presidente di Demoskopika: “Lo stato deve decidere se il turismo è davvero o meno un settore strategico su cui puntare per la propria economia. Se è davvero così, deve attivarsi concretamente al fine di una ripresa del turismo italiano fissando obiettivi, risorse finanziarie e indicatori di risultato”. Altrimenti, evidenzia il responsabile dell’istituto di ricerca, le conseguenze in prospettiva non potranno che essere ancor più drammatiche.

