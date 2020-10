Stairway to Heaven è finalmente fuori dai tribunali, il noto brano dei Led Zeppelin rimane loro con una grande vittoria legale.

Stairway to Heaven è una delle canzoni più amate e più ascoltate di tutti i tempi. Il brano dei Led Zeppelin concentra in pochi minuti una quantità di emozioni veramente incredibile, che ha accompagnato tante persone in momenti difficili. E continuerà a farlo, essendo una pietra miliare della musica rock, che nessuno riuscirà a muovere dal suo posto nell’olimpo della musica di tutti i tempi. Da anni però, la canzone era nel bel mezzo di una battaglia legale, con un altro gruppo rock che chiedeva di avere la proprietà intellettuale sull’opera e citava i Led Zeppelin per plagio. La parte accusata sarebbe in particolare il giro di arpa della canzone, che secondo gli Spirit era stato copiato dalla loro canzone Taurus.

Stairway to Heaven, i Led Zeppelin vincono la causa legale

Nel 2016, interpellando il giudice di Los Angeles, venne deciso che in effetti c’era una certa somiglianza il tra le due canzoni e quindi si poteva continuare ad indagare e passare alla giuria per un parere sulla questione. La giuria in questione però votò all’unanimità in favore dei Led Zeppelin e per questo gli Spirit chiesero e ottennero nel 2017 un’altra udienza. Oggi, dopo anni dalla prima convocazione in tribunale, è intervenuta la Corte Suprema degli Stati Uniti. Ancora una volta tutti si sono pronunciati in favore dei Led Zeppelin e contro gli Spirit, che non possono chiedere quindi la proprietà intellettuale degli arpeggi nella quinta canzone più famosa della storia del rock. Stairwat to Heaven quindi non si tocca e resterà, intonsa, nell’olimpo del rock.

