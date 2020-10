Roma, costringeva sua moglie a prostituirsi per acquistare droga: arrestato 42enne

Una donna è stata costretta a prostituirsi dal marito perché aveva bisogno di soldi per acquistare la droga.

È successo a Ostia, frazione litoranea del comune di Roma. Qui un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Ostia Antica per aver costretto la sua consorte a prostituirsi.

Il 42enne, originario di Torino, aveva obbligato sua moglie a prostituirsi per poi appropriarsi del denaro guadagnato dalla donna per spenderlo in droga.

La donna di 37 anni, è stata vittima di maltrattamenti e abusi per un lungo periodo di tempo e solo a distanza di anni è riuscita a trovare il coraggio per denunciare alle autorità quanto era costretta a subire ogni giorno.

La moglie, una donna di 37 anni, dopo un lungo periodo di tempo passato in silenzio e succube degli abusi e dei maltrattamenti del marito, ha deciso di uscire allo scoperto.

Qualche giorno fa la donna ha avuto il coraggio di recarsi alla stazione dei Carabinieri di Ostia Antica e denunciare i maltrattamenti subiti dal marito che la obbligava a prostituirsi.

La donna agli agenti ha raccontato tutto in modo minuzioso ed ha evidenziato che il marito oltre che a minacciarla e ad abusare di lei, si è spinto fino al punto di farla prostituire. La 37enne ha spiegato che il marito è tossicodipendente e che quei soldi racimolati in quel modo gli servivano per acquistare la droga.

Dopo aver ascoltato la donna i carabinieri, per evitare che l’uomo si spingesse oltre, si sono recati presso la sua abitazione per poi arrestarlo e trasportarlo presso la casa circondariale di Velletri.

