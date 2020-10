Premio Nobel, vincono Penrose, Genzel e Ghez: cos’hanno scoperto

Il premio Nobel per la Fisica 2020 è stato assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez per le scoperte sui buchi neri e sulla galassia

È arrivato poco fa l’annuncio da parte dell’Accademia reale svedese delle Scienze. I nuovi premi Nobel per la fisica 2020 sono i ricercatori Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Il premio è stato diviso a metà tra Penrose e l’accoppiata Genzel-Ghez.

Il primo ha avuto il merito di aver scoperto che: “La formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività“. Gli altri due hanno invece scoperto: “Un oggetto compatto supermassiccio al centro della galassia“. Penrose è nato nel 1931 a Colchester, nel Regno Unito, ed è una delle figure di spicco dell’Università di Oxford. Genzel e Ghez sono invece nati rispettivamente nel 1952 e nel 1965, e lavorano all’Università della California.

Premio Nobel, vincono Penrose, Genzel e Ghez: il premio

È il premio maggiormente ambito da tutti i ricercatori. Quest’anno, il Nobel per la Fisica è andato ai ricercatori Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Il premio monetario – 10 milioni di corone svedesi – verrà distribuito ai tre vincitori. Penrose otterrà 5 milioni, mentre a Genzel e Ghez (che lo hanno vinto in coppia) spetteranno 2,5 milioni a testa. La scoperta della teoria che porta alla formazione dei buchi neri e l’individuazione di un oggetto pesante e invisibile al centro della galassia sono stati fondamentali per arrivare alla proclamazione.

Lo scorso anno, fu invece il cosmologo canadese James Peebles a vincere il premio: “Per scoperte teoriche in cosmologia fisica” e gli astronomi Michel Mayor e Didier Queloz per aver scoperto l’esopianeta 51 Pegasi b.

