A 65 anni è morto negli Stati Uniti Eddie Van Halen, fondatore e chitarrista della band rock che ha spopolato soprattutto negli anni ’80

Il mondo del rock perde una delle sue icone. A 65 anni è morto ingfatti oggi, come informa il sito TMZ, Eddie Van Halen il leggendario chitarrista e cofondatore dei Van Halen che hanno spopolato soprattutto negli anni ’80. Ha combattito una lunga battaglia contro un cancro alla gola cvhe lo aveva colpito vent’anni fa, ma negli ultimi giormni la situaizone si era aggravata.

Eddi Vah Nalen, nato in Olanda ma nagturalixxato americano, è morto oggi al St. John’s Hospital di Santa Monica.Una fine rapoda, dopol che i medici tre giorni fa avevano scoperto che il tumore dalla gola era arrivato al cervello e ad altri organi. Con lui c’erano la moglie Janie, il figlio Wolfgang, ma anche Alex, fratello e batterista della band.

Già lo scorso anno Van Halen aveva fatto la spola tra Stati Uniti e la Germania per sottoporsi a radioterapia, ma senza miglioramenti concreti. Era un fumatore accanito, ma in realtàù era anche convinto che la malattia fosse partita dal fatto che teneva spesso il plettro di metallo in bocca quando era in tour.

