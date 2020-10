Meteo, sole su gran parte del paese: allerta gialla in sei regioni

Le previsioni Meteo per la giornata di oggi parlano di tempo soleggiato su gran parte del paese, ciò nonostante in 6 regioni è stata dichiarata allerta gialla

Un campo di alta pressione moderato oggi porterà il bel tempo su gran parte del paese, ma l’attuale situazione dovrebbe mantenersi costante per tutta la settimana. In serata, però, una perturbazione atlantica raggiungerà l’Italia partendo dalle regioni nordoccidentali e domani si estenderà sul resto della penisola. Sono dunque attese piogge sparse. Nella giornata di domani dovrebbe esservi un peggioramento che porterà qualche temporale sul Nordest ed alcuni tratti del Centro-Sud. Da giovedì, invece, i cieli torneranno a splendere grazie ad una rimonta dell’alta pressione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia ed Umbria.

Meteo: la situazione tra Nord, Centro e Sud

Al Nord cielo coperto in parte da nubi, ma in un contesto asciutto. Nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità sulle Alpi. Al Centro cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per Umbria e Toscana dove il tempo sarà più instabile. Al Sudnuvolosità irregolare nel corso della mattina con temporali sparsi su Salento, Calabria ionica e settore settentrionale della Sicilia. Con il passare delle ore vi saranno generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature minime e massime

Aosta 8/16

Torino 8/18

Milano 11/18

Trento 8/20

Venezia 13/20

Trieste 14/19

Genova 16/19

Bologna 9/23

Firenze 14/20

Ancona 13/22

Perugia 9/19

Roma 12/22

L’Aquila 7/19

Pescara 15/22

Campobasso 9/20

Napoli 16/23

Bari 17/26

Potenza 9/20

Catanzaro 14/25

Palermo 19/24

Cagliari 16/23

🔔🟡#allertaGIALLA in sei regioni.

