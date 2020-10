Messico, sono almeno 6 i morti per la tempesta Gamma

Messico, bilancio terribile dopo il passaggio della tempesta Gamma e i danni da questa causata. Oltre al numero di deceduti, è scioccante anche il dato di sfollati e persone colpite pesantemente dalla calamità.

Non solo in Italia, anche in Messico si registra un drammatico bilancio dopo una terribile allerta meteo. Nella fattispecie la criticità è stata vissuta a causa della tempesta tropicale Gamma che ha travolto il Paese centroamericano con venti tremendi che hanno innescato frane e inondazioni nella zona sud-est del Paese durante lo scorso weekend.

Messico, il bilancio dopo la tempesta Gamma

Come riferito dalle autorità, sarebbero ben sei le vittime della tormenta. Tra queste ci sarebbero anche due donne e due bambini, travolti tutti da una frana che ha sepolto la loro casa situata in una zona montuosa Stato del Chiapas. Altri due deceduti si registrano invece a Tabasco, dove la tempesta ha causato gravi inondazioni che non ha lasciato scampo ai poveri protagonisti e non solo.

Potrebbe interessarti anche —-> Coronavirus, stato d’emergenza in Repubblica Ceca

Oltre ai deceduti, infatti, bisogna tener conto anche dei tantissimi sfollati che ora versano in una situazione di totale precarietà. Come riferito dalla Protezione Civile locale, sarebbero circa 3.600 le persone che sono state costrette ad abbandonare la propria casa. Sono invece quasi 600.000 quelle che sono state colpite dia danni causati dalla calamità naturale, soprattutto la conseguente inondazione che non ha lasciato scampo.

Le autorità hanno stabilito 131 rifugi di emergenza per tutte le famiglie in difficoltà in queste ore. Qui potranno recarsi per avere indumenti, un riparo e soprattutto del cibo. Nel frattempo volontari e soccorritori sono attivi per individuare dispersi e feriti affinché il quadro totale non diventi ancor più impietoso.

Leggi anche —-> Armenia-Azerbaijan, altri bombardamenti: il bilancio sale a oltre 200 morti