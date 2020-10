John McAfee è stato arrestato oggi dopo anni e anni di ricerche da parte della polizia americana, che lo ha bloccato all’aeroporto.

La vita di John McAfee meriterebbe un libro e senza ombra di dubbio qualche indagine in più. Il famoso programmatore, padre dell’omonimo antivirus, dopo anni è stato fermato dalle forze dell’ordine all’aeroporto di Barcellona. L’uomo stava per salire su un volo che lo avrebbe diretto a Istanbul, così da scappare ancora una volta alla legge, che lo insegue da anni ormai. La sua vita tumultuosa e i tanti guai giudiziari che si porta dietro potrebbero ora essere riesaminati e lo Stato potrebbe ora avere qualche riposta in più. Il programmatore, festaiolo e probabilmente dipendente da sostanza stupefacenti, è stato bloccato nell’aeroporto catalano e ora è destinato ad un volo diretto negli Stati Uniti d’America. E lì che la legge lo aspetta a braccia conserte, pronta a colpire con estrema forza e decisione.

LEGGI ANCHE —> Android, è arrivato l’aggiornamento di ottobre: tutte le novità dell’update

John McAfee arrestato, il programmatore ha evaso 30 mln

John McAfee ha una storia pazzesca alle spalle. Dall’abuso di marijuana e non solo, al presunto e leggendario episodio dell’assassino del vicino che si lamentava delle sue feste con prostitute e cocaina. L’uomo era perseguitato dagli Stati Uniti d’America soprattutto per l’enorme evasione che ha portato avanti in questi anni, evadendo le tasse dei guadagni della sua azienda di antivirus. Per questo il governo è particolarmente ansioso di vedere quello che ha guadagnato e le tasse arretrate che deve versare.

L’evasione ai danni dello Stato

L’uomo non ha pagato le tasse e non ha dichiarato i suoi guadagni dal 2014 al 2018, e per questo è diventato una delle persone di interesse per il governo americano. Acciuffato mentre stava per fuggire in un altro continente, ora l’imprenditore informatico 75enne rischia una pena di oltre 30 anni di carcere. In questo momento è in volo verso gli Stati Uniti, dove sarà poi processato per quanto fatto e riceverà una pena da scontare.

LEGGI ANCHE —> Instagram, novità per i 10 anni: come cambiare l’icona dell’app