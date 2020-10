Cambiare icona su Instagram. È solo una delle tante novità alle quali il social network ha pensato per festeggiare i 10 anni dalla sua nascita

Sembra incredibile, ma sono già passati 10 anni dalla nascita di Instagram. Social network più apprezzato al mondo, ha cambiato la vita di tutti nel corso degli ultimi anni. Ormai praticamente chiunque lo utilizza, che sia per seguire gli influencer o per pubblicare foto e storie.

Per festeggiare il decimo anniversario, il colosso di Mark Zuckerberg ha annunciato una serie di novità decisamente interessanti. A partire dalla possibilità di cambiare icona dell’app. Opzione in fase di rollout, permette di cambiare il look dell’immagine in miniatura, avendo addirittura la possibilità di mettere la prima iconica fotocamera polaroid. Per cambiarla, basta andare nelle impostazioni e scorrere verso il basso. A questo punto, sarà disponibile la lista di tutte le miniature a disposizione. C’è poi la possibilità di rimettere le mappe relative alle foto, che però saranno ora private e non condivisibili con i follower.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Whatsapp Web si aggiorna, le novità della versione 2.2039.9

Instagram compie 10 anni: tutte le novità in arrivo

Per i suoi 10 anni, Instagram ha pensato ad una serie di novità molto utili. Oltre alla possibilità di cambiare icona dell’app e rimettere le mappe relative alle foto, il social network ha annunciato altre migliorie al servizio. A partire dalla chiarezza nei contenuti, che segnalerà quindi quelle pagine influenzate in qualche modo dai governi nazionali. L’idea è quella di aggiungere un’etichetta “media controllato dallo stato” nelle prossime settimane.

Per quanto riguarda la lotta al cyber bullismo, invece, Instagram ha aggiunto una funzione che avviserà gli utenti qualora stiano per pubblicare contenuti potenzialmente offensivi. Il colosso di Zuckerberg nasconderà poi i commenti simili ad altri che già sono stati segnalati, così da ridurre il disagio per le vittime.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Xiaomi insieme a Suzuki per una Jeep telecomandata, i dettagli