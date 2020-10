Due bimbi di 2 e 5 anni positivi alla cocaina, indagato il padre

Due bimbi sono risultati positivi alla cocaina dopo che la madre li ha portati in ospedale e fatto iniziare le indagine. Indagato il padre.

Hanno rispettivamente due e cinque anni e sono risultati positivi alla cocaina. I protagonisti di questa triste vicenda sono due bambini sottoposti a degli esami tossicologici all’ospedale pediatrico Meyer di Genova. I fatti su cui sta indagando la Procura risalgono allo scorso maggio, quando il padre dei due bimbi venne indagato per lesioni personali aggravate, abbandono di minori e violazione degli obblighi di assistenza. Da quanto si apprende, l’uomo risulta inoltre in procinto di separarsi con la moglie. È stata la donna a far iniziare le indagini quando ha deciso di portare i figli in ospedale. Dopo i dovuti accertamenti, i bimbi sono stati dimessi con una prognosi di dieci giorni anche se è stato specificato che si trovano entrambi in ottime condizioni di salute. Non è esclusa l’ipotesi che siano venuti a contatto con la cocaina in modo accidentale. Il padre è risultato positivo al test e ha dichiarato agli inquirenti di esserne un consumatore occasionale.

