Covid-19, positivo anche il presidente Dal Pino: la nota 

Covid-19, il virus arriva anche ai vertici calcistici della Serie A: Paolo Dal Pino è positivo. Il presidente della Lega è già in isolamento presso la propria abitazione. Ecco la nota ufficiale.

Il Covid-19 arriva anche ai vertici della Lega Serie A: il presidente Paolo Dal Pino, infatti, è positivo. A renderlo noto è stata la stessa organizzazione calcistica con un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale. Secondo quanto aggiunge l’ANSA, il dirigente ha qualche linea di febbre e un po’ di tosse ma al momento nulla di preoccupante.

Ecco quanto si apprende intanto dalla nota: “La Lega Serie A comunica che il Presidente Paolo Dal Pino è risultato positivo al covid-19 in seguito al test effettuato ieri. Il Presidente, sintomatico e in isolamento presso la propria abitazione, seguirà ora le procedure previste dal protocollo sanitario”. Non potrà fermarsi proprio ora, considerando il caos relativo a Juventus-Napoli, ma opererà da remoto appunto.

Nel frattempo Gabriele Gravina, presidente della FIGC, andrà in isolamento fiduciario considerando il recente incontro proprio con Dal Pino. Proprio ieri si era pronunciato in maniera piuttosto netta e indirizzata sulla vicenda: “Il protocollo è corretto e siamo pronti a difenderlo. Se tutti rispettano i vari passaggio, il campionato si può disputare in totale sicurezza. Dunque chi ha sbagliato ora pagherà”, con ovvio riferimento al Napoli.

Ma a riequilibrare la disputa ci ha pensato Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, intervenuto quest’oggi al Corriere della Sera: “C’è un lato di sicurezza sanitaria, dove a decidere è lo Stato nelle sue diverse articolazioni, e in questo senso l’ultima parola spetta alle Asl. Questo è un punto fermo che non va messo in discussione, soprattutto in un momento in cui le curve destano preoccupazione”.

Il Giudice Sportivo, intanto, rimanderà ancora il proprio verdetto con lo scopo di approfondire ulteriormente l’argomento e i vari passaggi formali. Lo scenario più probabile a oggi è il 3-0 a tavolino per i bianconeri, ma non sono da escludere colpi di scena. In ogni caso, come già comunicato dal legale del club campano, è già pronto il ricorso in caso di sentenza non favorevole alla società di Aurelio De Laurentiis.

