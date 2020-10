Coronavirus, Putin. “Russia pronta a qualsiasi scenario futuro”

Il Presidente della Russia Vladimir Putin ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla preparazione della nazioni a possibili sviluppi legati alla pandemia di coronavirus.

La Russia è nelle condizioni di poter affrontare qualsiasi scenario futuro legato allo sviluppo della pandemia di coronavirus. Lo ha affermato Vladimir Putin durante un incontro che ha tenuto con i capo delegazione della Duma. Il Presidente russo ha dichiarato che “La minaccia del virus persiste, non è ancora finita, ma siamo pronti a qualsiasi cosa. Le autorità agiranno in modo preciso e coordinato e i cittadini e la sfera sociale, compresa la sanità pubblica, riceveranno sostegno. Non ho dubbi che tali decisioni godranno sempre della vostra comprensione e del vostro sostegno, di tutte le fazioni della Duma”.

In Israele la situazione sta diventando drammatica. La nazione non è infatti riuscire a contenere la pandemia di coronavirus e il sistema sanitario ne sta risentendo. Molti esperti dichiarano infatti che gli ospedali sarebbero ormai al collasso. Avishai Elis, segretario dell’Associazione Israeliana di medicina interna ha avvertito la popolazione nel corso di una conferenza stampa che la nazione sta andando incontro a un imminente disastro. Israele è attualmente l’unico paese al mondo a essere stato costretto a imporre ai cittadini un secondo lockdown nazionale a causa della pandemia di coronavirus. Il Ministero della Salute ha dichiarato inoltre che uno dei problemi più grandi riguarda al momento la carenza di medici e personale ospedaliero. Una mancanza forte al punto per ogni reparti di coronavirus che si apre, se n’è costretti a chiudere uno normale. E i direttori degli ospedali a queste condizioni non riusciranno a tenere sotto controllo la situazione per molto tempo ancora.

