Coronavirus, Napoli: misurava temperatura alunni con la mano

In un video diffuso su Facebook, si vede un bidello all’entrata della scuola misurare la temperatura degli studenti utilizzando la sua mano.

Ha postato il video probabilmente per vantarsi e condividere con ironia un momento che per lui era legittimo, ma la reazione del web potrebbe persino costargli dei problemi sul lavoro. Da qualche ora sta infatti circolando su Facebook un video che sta facendo molto discutere. Il filmato da quanto si apprende è stato pubblicato da Gianni Simioli, conduttore radiofonico. Nelle immagini si vede un uomo vestito con una divisa da bidello davanti ai cancelli di una scuola che misura la temperatura agli studenti prima di consentirne l’entrata.

Napoli, misura la temperatura degli alunni “a sentimento”

Fin qui nulla di strano se non fosse che il protagonista di questa storia non aveva un termometro con sé per rilevare la temperatura dei ragazzi. Il suo strumento scientifico di misurazione era infatti la sua mano. Nel video si vedono gli studenti attendere in fila fino a quando non giungono davanti all’uomo che gli poggia una mano sulla fronte. Questo infatti è il modo in cui valuta “ a sentimento” la temperatura corporea dei ragazzi prima di decidere se lasciarli entrare o meno. Il filmato ha generato delle reazioni contrastanti su internet, tra coloro che hanno sorriso prendendo l’ironia dell’episodio e chi invece si è profondamente indignato per il comportamento dell’uomo.

