Coronavirus, 26 specie animali a rischio: possono essere contagiate direttamente dall’uomo. Lo studio realizzato dai ricercatori dell’UCL è stato pubblicato su Scientific Reports

Numerosi animali possono essere vulnerabili al SARS-CoV-2 , il virus che causa il Covid-19, secondo un ampio studio condotto dai ricercatori dell’UCL (University College London).

Lo studio, pubblicato su Scientific Reports , riporta le prove che 26 specie animali regolarmente a contatto con le persone possono essere suscettibili alle infezioni.

I ricercatori hanno studiato come la proteina spike presente nel coronavirus potrebbe interagire con la proteina ACE2 a cui si lega quando infetta le persone.

L’obiettivo dell’indagine era capire come le mutazioni nella proteina ACE2 in 215 animali diversi riducano la stabilità del complesso di legame tra la proteina del virus e la proteina ospite. Sebbene sia possibile che il virus possa essere in grado di infettare gli animali attraverso un’altra via, è improbabile sulla base delle prove attuali che il patogeno sia in grado di infettare un animale senza instaurare un legame stabile con ACE2.

Coronavirus, 26 specie animali a rischio: come possono infettarsi

I ricercatori hanno scoperto che per alcuni animali, come le pecore e le grandi scimmie (scimpanzé, gorilla, orango, etc..) le proteine ​​sarebbero in grado di legarsi insieme con la stessa forza di quanto avviene nell’uomo.

L’autrice principale, la professoressa Christine Orengo (UCL Structural & Molecular Biology), ha dichiarato: “Volevamo guardare oltre i soli animali che erano stati studiati sperimentalmente, per vedere quali potrebbero essere a rischio di infezione e richiedere ulteriori indagini e un possibile monitoraggio.

“Gli animali che abbiamo identificato potrebbero essere a rischio di epidemie che potrebbero minacciare specie in via di estinzione o danneggiare i mezzi di sussistenza degli agricoltori. Gli animali potrebbero anche agire come serbatoi del virus, potenzialmente infettando di nuovo l’uomo“.

Il team di ricerca ha anche eseguito analisi strutturali più dettagliate per alcune specie, per ottenere una migliore comprensione di come i rischi di infezione possano differire tra gli animali. Confrontando i loro risultati con altri dati sperimentali, hanno stabilito soglie per prevedere quali sono a rischio di contagio e quali molto probabilmente non possono essere infettati.

Hanno scoperto che la maggior parte degli uccelli, dei pesci e dei rettili non sembra essere “ricettivo”, ma la maggior parte dei mammiferi esaminati potrebbe essere potenzialmente infetta.

