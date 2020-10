Nonostante sia sfumato nel corso della sessione di calciomercato estiva, la Roma non molla la presa sul giocatore che può arrivare a gennaio.

Il calciomercato ha visto chiudersi, con pochi colpi di scena, se non nessuno, nella giornata di ieri alle ore 20. L’unico brivido è stato dato dal caso Smalling. L’intera sessione di calciomercato ha visto i tifosi giallorossi esasperarsi dinanzi alla trattativa che ha visto tornare a Trigoria l’ormai ex difensore del Manchester United.

Come detto è stata una telenovela con un finale da thriller. Sicuramente ha regalato emozioni al popolo giallorosso che ha seguito con ansia le vicissitudini relative all’acquisto del difensore inglese.

Il 31enne ha sempre affermato di volere solo la Roma, ma le due società, quella capitolina e i Red Devils, non riuscivano a trovare l’accordo per far sì che la trattativa andasse in porto.

Nel momento in cui le lancette stavano per segnare le ore 20.00, e dunque la chiusura della sessione di calciomercato estiva, arriva un comunicato giallorosso che annuncia l’acquisto del difensore.

La Roma sosteneva di aver inviato tutta la documentazione, ma la Lega, nonostante avesse affermato di aver ricevuto i documenti, non aveva ufficializzato l’acquisto. Dopo un paio d’ore al cardiopalma Chris Smalling è diventato ufficialmente un nuovo giocatore giallorosso.

Calciomercato Roma, la trattativa è ancora viva: può arrivare a gennaio

Purtroppo, insieme a Chris Smalling non è arrivato il colpo che avrebbe completato la rosa e reso la Roma più competitiva. El Shaarawy era ad un passo dal tornare a Trigoria, ma purtroppo alcuni ostacoli, come l’ingaggio che lo Shanghai Shenhua si è rifiutato di pagare per il prestito.

Nonostante questo intralcio, la Roma non molla la presa e secondo gli ultimi rumors di calciomercato i giallorossi faranno un nuovo tentativo per il Faraone a gennaio, durante la sessione di calciomercato invernale.

