Biondissima già da piccola, oggi tra le più attraenti della tv: la riconoscete?

Già da piccola sfoggiava una chioma biondissima ed un sorriso raggiante. Gli anni poi son passati e l’hanno resa sempre più bella. Stiamo parlando di Ilary Blasi, volto noto della tv e moglie di Francesco Totti, che ha saputo farsi apprezzare dai fan non solo grazie a Madre Natura. Nella foto in questione è insieme a sua sorella, di 8 anni più piccola, e le due mostrano anche una certa somiglianza. Quest’ultima, che si chiama Melory, a differenza di Ilary è stata sempre lontana dal mondo dello spettacolo. Ad oggi, infatti, lavora come ortottista ed assistente di oftalmologia. Al di fuori dei riflettori, però, pare che le due siano più affiatate che mai.

Ilary Blasi e Francesco Totti, un amore senza fine

Quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti è un amore che sembra poter non finire mai. La settimana scorsa lei gli ha dedicato un post su Instagram in cui gli ha scritto: “A te che hai reso la mia vita bella da morire…AUGURI soul”. Nonostante sembrino più uniti che mai da ormai oltre 15 anni, sono stati messi spesso in dubbio. A farlo, i soliti Gossip che non hanno mai mancato di affibbiare all’ex giallorosso presunti flirt con altre ragazze, sia prima che dopo il matrimonio. Nessun rumors ha però scalfito la coppia che oggi si ritrova anche 3 figli ed il Pupone ne chiede anche un quarto.

