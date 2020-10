Episodio singolare a Barzago, in provincia di Lecco. Le forze dell’ordine hanno trovato un cadavere in stato avanzato di decomposizione in un albergo abbandonato

A Barzago, un piccolo comune in provincia di Lecco, è avvenuto un rinvenimento decisamente macabro e singolare. Nella tarda mattinata di oggi, all’interno dell’ex complesso di Villa Ciardi abbandonato – sulla Sp 342 – i carabinieri della compagnia di Merate e del Nucleo investigativo del comando di provincia di Lecco hanno trovato un cadavere.

Poco dopo, è arrivato anche l’anatomopatologo Paolo Tricomi. Al momento, viene parecchio difficile identificare la vittima – irriconoscibile e in avanzato stato di decomposizione – ed è al tempo stesso complicato capire le cause del decesso. Almeno per ora, pare essere esclusa l’ipotesi del delitto, in quanto non ci sono segni evidenti sul cadavere.

Barzago, cadavere in un hotel abbandonato: le indagini

Sono in corso in queste ore le indagini da parte dei carabinieri di Merate e del Nucleo investigativo della provincia di Lecco. A Barzago, è stato rinvenuto un cadavere in avanzato stato di decomposizione all’interno di Villa Ciardi, un albergo abbandonato da diverso tempo. Ora diroccato e all’asta, l’immobile era diventato un riparo per i senzatetto e una sorta di nascondiglio per i tossicodipendenti. Gli inquirenti hanno infatti trovato diverse siringhe e scarti di sostanze stupefacenti in tutto il locale.

Al momento, pare che l’uomo fosse uno sbandato che aveva trovato un rifugio nell’immobile abbandonato. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, è al momento da escludere l’ipotesi di omicidio e occultamento del cadavere. Pare essere più probabile che la vittima sia morta da sola nell’albergo.

