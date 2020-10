Android, è disponibile l’aggiornamento di ottobre. Tra le varie migliorie, sono stati corretti alcuni dei bug più ricorrenti su Android 11

In seguito al rilascio di Android 11, moltissimi utenti si sono lamentati di alcuni bug abbastanza gravi e da rimuovere al più presto. Detto fatto, gli sviluppatori del sistema operativo hanno reso disponibile l’aggiornamento di ottobre che – tra le altre cose – corregge proprio alcune delle varie vulnerabilità più volte segnalate.

Nel corso delle ultime ore, molti smartphone hanno ricevuto la notifica per procedere con l’update. In caso contrario, basterà andare in Impostazioni e cercare la sezione ‘Aggiornamento Software’. I primi dispositivi a ricevere l’aggiornamento sono stati i Samsung A50, per poi far spazio anche agli S20, gli S10, i Note 10 e i Note 20. Poco dopo, anche i Google Pixel 2, 3, 3a, 4 e 4a hanno potuto scaricare l’update.

Android, l’aggiornamento di ottobre: tutte le novità

Sono diverse le novità che Android ha apportato con l’aggiornamento di ottobre, disponibile – per tutti gli smartphone che montano la versione 11 del sistema operativo – da qualche ora. Innanzitutto, risolti alcuni dei bug che più sono stati segnalati dagli utenti, sia su Samsung che su Google Pixel. Tra questi, l’impossibilità di impostare la rotazione automatica dello schermo su alcuni dispositivi.

Risolto anche il bug che causava il blocco dello smartphone durante l’avvio del sistema operativo, così come la sparizione improvvisa delle notifiche che indicavano le chiamate perse. Infine, fix anche per alcuni problemi di minore importanza, come le gesture e la sensibilità del touch screen con le pellicole protettive.

Per quanto riguarda l’aspetto sicurezza, sono state risolte 22 vulnerabilità specifiche nei SoC Qualcomm, 5 vulnerabilità di gravità elevata per i MediaTek e 23 falle relative ad Android.

