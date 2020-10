6 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 6 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

6 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Paolo Savona è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Economista e politico italiano è una personalità di estremo spicco del Paese. Diventa prima il Direttore della Banca d’Italia, poi lascia per la cattedra di Politica economica all’Università di Cagliari prima e all’Università Pro Deo dopo. Dopo le elezioni del 4 Marzo 2018, si pensava che sarebbe stato lui Ministro dell’Economia del Governo Conte, ma proprio la questione diventò argomento di discussione a causa delle teorie anti-europeiste sostenute da Savona.

Ivan Graziani, nato nel 1945, è stato un cantautore italiano. Appassionato di musica fin da bambino, Graziani non ha mai raggiunto la notorietà che i fan hanno sperato per lui. Ha lanciato nel mondo della musica canzoni apprezzate che non hanno mai sfondato classifiche. Ha anche fondato una band, nel 1960 ‘Anonima sound’ partecipando al Cantagiro del 1967 con “Parla Tu”. Ivan Graziani è deceduto a soli 51 anni per un tumore al colon.

Elisabeth Shue, nata nel 1963, è un’attrice statunitense. Nata nel Delaware, ma cresciuta nel New Jersey, è laureate in Scienze Politiche alla Harvard. Elisabeth ben presto si rende conto che la sua strada è un’altra: quella nel mondo dello spettacolo. Ha iniziato dalle basi, facendo piccoli spot pubblicitari, fino ad arrivare al grande schermo. Nel 1984 ha esordito al cinema con il film “Karate Kid – Per vincere domani”; oggi ha fatto l’abitudine a stare dietro alle telecamere.

Theo Hernández, nato nel 1997, è un calciatore francese, difensore del Milan. Ha esordito nelle giovanili del Rayo Majadahonda, ma è stato subito notato dall’Atletico Madrid. Dopo un anno di prestito all’Alaves, squadra spagnola, è approdato al Real Madrid vincendo la Supercoppa di Spagna, UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del mondo per club FIFA. Dopo un anno in prestito al Real Sociedad è approdato in Italia, al Milan già dalla passata stagione.

