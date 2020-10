Uno dei volti più visti in prima serata sulle nostre TV: la riconoscete?

Impossibile non averla vista almeno una volta in prima serata in TV: ne è la Regina. Riuscita a riconoscerla in questa foto da bambina?

Solare, dolce, spigliata, di certo l’avete vista almeno una volta sulla vostra TV. È la Regina della prima serata da anni, senza mai fermarsi, quindi anche soltanto facendo zapping il suo volto risulterà noto. Avete capito chi è? È Alessia Marcuzzi, la famosissima conduttrice TV e non solo.

LEGGI ANCHE > > > 5 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

Impossibile non riconoscerla in questa foto da bambina. Lo stesso sorriso, gli stessi occhi, i capelli biondi iconici per la sua bellezza. Alessia Marcuzzi è entrata in TV da quasi trent’anni e la sua presenza è costante, non è mai sparita dai nostri piccoli schermi. È diventata una delle donne più viste in prima serata, grazie al fatto che le sia stata affidata la conduzione di diversi programmi, molto seguiti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Oggi è una delle donne più amate del web e della TV: la riconoscete?

Alessia Marcuzzi, da bimba sorridente a bellissima donna

Oggi quella bambina sorridente è diventata una grande donna, con una grande famiglia ed una grande carriera. Alessia Marcuzzi attualmente è impegnata alla conduzione di Temptation Island, programma già condotto negli anni passati, ma è stata al timone di molti altri programmi. Grande Fratello, Le Iene, Scherzi a Parte, L’isola dei famosi sono soltanto alcuni dei programmi che la Marcuzzi ha presentato in prima serata, ma la lista è lunghissima.

LEGGI ANCHE > > > Diletta Leotta, il gesto all’Olimpico fa impazzire i tifosi – VIDEO

Dal punto di vista della vita privata, Alessia Marcuzzi è stata legata per un lungo tempo all’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, con il quale ha anche un figlio nato nel 2001: Tommaso. Successivamente la conduttrice romana è stata con Francesco Facchinetti, avendo con lui una seconda figlia, Mia, nata nel 2011. Dopo 2 anni dalla rottura con DJ Francesco, si è sposata con Paolo Calabresi Marconi.

NON PERDERTI > > > Federica Pellegrini e quella foto dubbia: followers spiazzati