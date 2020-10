Trump dimesso dall’ospedale: “Ho imparato molto sul Covid-19”

Il presidente degli Usa, Donald Trump, è stato dimesso dall’ospedale dopo aver contratto il Covid. Per il tycoon la settimana gli è servita da insegnamento.

Nella notte italiana, il presidente degli Usa Donald Trump è stato dimesso dall’ospedale dopo aver guarito il Covid-19. A bordo di quella che lui chiama “La Bestia”, ossia il suo super Suv blindato, il tycoon ha salutato con una mano sostenitori e giornalisti che si trovavano al di fuori dell’ospedale. Il saluto, quello scuotendo la mano, che ha elettrizzato tutti i sostenitori accorsi all’esterno del Walter Reed Military Medical Center dove il tycoon era ricoverato.

Ma uscito dall’ospedale, Trump è subito tornato in clima di campagna elettorale, facendosi fotografare mentre era già al lavoro. In molti all’esterno del complesso ospedaliero hanno gridato “four more years” (quattro anni ancora), coro che ha galvanizzato il presidente che subito ha ringraziato la folla affermando: “Siete dei veri patrioti“.

Inoltre Trump sembra tornare sui suoi passi, ed in merito alla pandemia da Covid-19 afferma: “Ho imparato molto oggi, questa è la vera scuola“. Il tycoon infine ha ammesso di aver usato il Dexamethasone, un anti-infiammatorio steroideo consigliato dall’Oms in caso di situazione aggravata.

Covid, Trump esce dall’ospedale: il messaggio ai democratici

Trump drives by the press and supporters outside Walter Reed hospital.

All’uscita dall’ospedale, con tanti sostenitori a salutarlo, Trump ha annunciato una sorpresa ad i suoi elettori. Ma l’uscita dal Walter Reed Medical Center è anche un vero e proprio messaggio per i democratici. Infatti con l’uscita anticipata dal centro ospedaliero, il tucoon dice ai dem di essere ancora in gara, senza darsi per vinto. Il tutto accade proprio mentre l’ultimo sondaggio della Nbc/Wsk lo dà indietro di ben 14 punti, scivolando al 39% di gradimenti contro il 53% del suo rivale Joe Biden.

Inoltre secondo i medi statunitensi, Trump era già positivo nella giornata di giovedì il giorno del dibattito con Biden. Però una volta saputo il risultato del tampone, il tycoon ha cercato di nascondere il tutto pur di non saltare l’apparzione sulla Fox. Dopo il dibattito, intorno all’una di notte, Trump ha annunciato la sua positivià al Covid-19 venendo subito ricoverato al Walter Reed Medical Center. Il presidente usa avrebbe nascosto anche ai suoi collaboratori la positività di sue strette colleghe, come Hope Kicks risultata positiva il giovedì mattina.

