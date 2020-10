Playstation, i giochi più venduti del momento: Crash Bandicoot 4 primo

Nuova classifica settimanale di Playstation 4 sui giochi più venduti del momento. Crash Bandicoot 4 è da record, primo posto indiscusso.

Come ogni settimna, Playstation ha rilasciato la lista dei giochi più venduti negli ultimi sette giorni. Infatti l’ultima classifica riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre e riguarda le vendite nel Regno Unito. Una settimana importantissima per tutti i videogiocatori, infatti il 2 ottobre, Toys For Bob ha rilasciato il quarto capitolo di Crash Bandicoot, nominato “It’s about time“.

Portandosi dietro tutti gli appassionati videoludici dei primi anni 2000, il gioco di Toys for Bob e Activision ancora oggi riesce ad essere campione di vendite. Andiamo quindi a vedere la classifica dei giochi più venduti della settimana, in attesa dell’uscita della Playstation 5, la nuovissima console di next-gen.

Playstation, i giochi più venduti: “Crash Bandicoot 4” seguito da “Star Wars: Squadrons”

Come abbiamo anticipato è Crash Bandicoot 4 il videogioco che è riuscito a vendere di più. Infatti Crash ha venduto l’84% delle sue vendite su Playstation 4, seguito dal 68% di Star Wars: Squadrons. A chiudere il podio c’è un altro grande classico, ossia il nuovo capitolo dell’idraulico più amato al mondo: Super Mario 3D All-Stars.

Continua a rimanere stabilmente a metà classifica Animal Crossing: New Horizons, che precede Marvel’s Avengers. Ad aprire la seconda parte della classifica ci pensa Mario Kart 8: Deluxe, seguito da Minecraft Dungeons, altro classico nel mondo dei videogiochi. Le ultime tre posizioni della classifica, invece, sono occupati in ordine da: Minecraft (Switch), Mafia: Definitive Editione ed a chiudere la Top 10 c’è Mafia Trilogy.

Ricapitolando:

Crash Bandicoot: It’s about that time; Star Wars: Squadrons; Super Mario 3D All Stars; Animal Crossing: New Horizon; Marvel’s Avangers; Mario Kart 8: Deluxe; Minecraft Dungeons; Minecraft (Switch); Mafia: Definitive Edition; Mafia Trilogy.

Così in attesa della nuovissima Playstation 5, la console di questa generazione continua a sfornare videogiochi. Domani è il turno di FIFA 21, che con molte probabilità sarà il vero top seller della prossima settimana.

