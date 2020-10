Oggi è un uomo di successo ed il più amato dalle donne. Avete riconosciuto chi è il bambino nella foto?

Non era altro che un bambino in questa foto. Aveva le mani giunte in preghiera mentre il fotografo, nel giorno della sua prima comunione gli scattava la foto. Già da allora si leggeva nei suoi occhi la voglia di mettersi in gioco e puntare al successo.

Il suo viso non è cambiato di molto. Lo sguardo è sempre lo stesso, così come le sue labbra carnose che sicuramente avranno indotto voi lettori immediatamente di quale personaggio della televisione italiana si tratta.

Questa foto non lascia dubbi, ed è semplicissimo scoprire di chi si tratta, ma se siete in tanti a nutrire dubbi sulla vera identità del protagonista in foto vi forniremo altri indizi.

Oggi è un uomo di successo e il più desiderato d’Italia: lo riconoscete?

Il protagonista in foto è nato a Torino il 12 luglio 1972 da papà Claudio Oliviero, pasticciere di professione, e da mamma Isabella originaria di Messina. È il terzultimo genito e unico figlio maschio. Il nostro protagonista infatti ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore che si chiama Laura.

Nel 1990, grazie al suo fisico statuario e alla sua imponente altezza di 192 cm, vince il titolo di Mr. Settimo Torinese. L’anno seguente, nel 1991 vincerà il titolo de Il Più Bello D’Italia, concorso gestito da Lele Mora.

Dopo aver realizzato alcuni fotoromanzi e dopo essere entrato a far parte del corpo di ballo di Scherzi a Parte, il nostro protagonista nel 1995 esordisce nel mondo del cinema recitando come protagonista nel celebre film “Troppo Caldo“.

Da qui inizia la sua cavalcata nel mondo del cinema e della televisione che lo ha visto protagonista in serie TV come L’onore e il Rispetto e Il Peccato e la Vergogna. Ebbene, il bambino in foto è proprio lui, Dario Gabriel Oliviero noto a tutti con il nome di Gabriel Garko.

