A vincere il Premio Nobel per la medicina 2020 sono stati tre scienziati che si sono distinti per aver scoperto il virus dell’epatite C

A vincere il Premio Nobel per la medicina quest’anno sono i virologi americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e il britannico Michael Houghton. I tre si sono distini per aver scoperto il virus dell’epatite C.

