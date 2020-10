Maltempo, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha promesso aiuti ai territori più danneggiati: “Valuteremo nelle prossime ore”

Negli ultimi giorni, il maltempo ha messo in ginocchio diverse regioni del nord Italia. Piemonte e Liguria le più colpite, tra fiumi in piena ed esondazioni che hanno portato a disagi di ogni tipo. Tramite la sua pagina Facebook, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha commentato quanto accaduto, promettendo aiuti alle regioni più colpite.

“I danni causati dalla forte ondata di maltempo che ha colpito il Paese nelle ultime ore sono ingenti. Ci sono territori martoriati e tanti comuni del Piemonte e della Liguria in gravi difficoltà“ le sue parole: “Dobbiamo pagare un conto durissimo, soprattutto in termini di vite umane perse. Nelle prossime ore avvieremo una ricognizione, vogliamo dare una risposta rapida alle richieste dei territori danneggiati“.

Maltempo, altro corpo trovato in Liguria: i dettagli

Continuano ad aumentare le vittime a causa del maltempo. In Liguria, un altro cadavere è stato trovato in mare, nei pressi di Sanremo. In attesa degli accertamenti, dovrebbe trattarsi di un’altra delle vittime delle piogge che hanno colpito le Alpi Marittime sul versante francese. Si tratta del sesto cadavere trovato nel ponente ligure. Di questi, tre a Sanremo, uno a Santo Stefano al Mare, uno a Ventimiglia e uno nel fiume Roya, sempre a Ventimiglia.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, gli investigatori starebbero pensando di ricorrere anche all’esame del dna per identificare le vittime. Per il momento, l’ipotesi più accreditata è che si tratti di dispersi francesi, ma sui cadaveri non ci sono segni che possano aiutare con l’identificazione. Le salme sono custodite nella camera mortuaria a Sanremo.

