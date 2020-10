No all’obbligo dell’utilizzo, in qualunque caso, delle mascherine all’aperto in Liguria: il governatore Toti spiega le motivazioni

“No” all’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, in qualsiasi caso, da parte della Liguria. Il governatore Giovanni Toti, ai microfoni di Radio1, ha parlato della disposizione che potrebbe far parte del prossimo Dpcm del governo. “Sarebbe un passo indietro francamente inaccettabile. Ritengo che un provvedimento universale e identico per tutto il Paese, senza considerare le situazioni delle singole regioni, sia un passo indietro. In tutta sincerità un provvedimento che dovesse in qualche modo colpire i poteri delle Regioni lo riterrei gravemente intollerabile”. Intanto, il Dpcm, è atteso per la giornata di oggi ma non è detto che non possa essere rilasciato sulla Gazzetta Ufficiale nel corso dei prossimi giorni. Già in passato abbiamo assistito a dei ritardo a causa delle delicate questioni in ballo.

LEGGI ANCHE—> Morta Carla Nespolo, era la presidente dell’Anpi

Liguria, gravi danni causa maltempo: avvistato il sesto cadavere

Sono tremendi i danni causati dal maltempo in Liguria dove stamane è stato trovato in mare il sesto cadavere. Gli altri corpi, appartenenti tutti ad uomini, sono stati rinvenuti tra Sanremo, Ventimiglia e Santo Stefano al Mare.

“Sapete che abbiamo chiesto lo stato di calamità naturale. Mi auguro, ho già parlato con diversi Ministri in queste ore, che già nel Consiglio dei ministri di stasera alle 21 venga ovviamente approvato”, ha detto Giovanni Toti ai microfoni di Agorà su Rai Tre.

“Nel Recovery Plan vi saranno investimenti aggiuntivi per il dissesto idrogeologico”, ha fatto eco il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a RaiNews24.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Von Der Leyen in isolamento: primo test negativo