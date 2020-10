Donald Trump, dimissioni vicine ma piovono altre critiche

Donald Trump, tra poche ore le dimissioni definitive dall’ospedale nel quale è stato ricoverato dopo la positività ma non mancano le critiche

Donald Trump ha deciso e le scelta è solo sua: quando negli Stati Uniti saranno le 18.30 (6 ore in più in Italia) sarà dimesso dall’ospedale militare Walter Reed. Due soli giorni insomma, visto che era stato rivoceratop per la positività al Covid-19 sabato scorso.

L’annuncio ha voluto darlo lui stesso dicendo a tutto di non avere paura del viurus e non lasciare che guidi la nostra vota. E ha concluso il suo tweet così: “Mi sento meglio oggi di quanto non mi sentissi 20 anni fa”. Una frase sottoscritta dai medici che lo hannop in cura, ma fino ad un certo punto. Hanno spiegato che secondo loro il presidente non è fuori pericolo, ma ha il permesso di tornare alla Casa Bianca.

Nelle ultime 72 ore non ha avuto febbre, l’ossigenazione è nella norma e quindi è in condizione di affrontare il viaggiol anche se dovrà essere monitorato. Ad aspettarlo ci sarà la moglie Melania che oggi sempre via slocial ha ringraziato tutti: “La mia famiglia vi è grata per tutte le vostre preghiere e il vostro sostegno. Mi sento bene e continuerò a riposare a casa”, ha scritto.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

Donald Trump dimesso, ma i medici non sono d’accordo e Biden lo aspetta al varco

Le prossime dimissioni di Donald Trump arrivano dopo che già ieri aveva temporaneamente lasciato la struttura per un giro in macchina e salutare i suoi sostenitori. Una mossa criticatissima, così come questa nuova svolta. Diversi esperti di malattie infettive infatti sono convinti che il presidente sia ancora troppo debole e vulnerabile per andarsene.

Chi lo aspetta è invece il candidato democratico alle Presidenziali, Joe Biden. Oggi ha ribadito di essere disponibile ad affrontare il prossimo dibattito con Trump, previsto per il 15 ottobre sempre che lui sia guarito e abbia il via libera dei medici. Lo ha dichiiarato ai giornalisto che l’hanno intercettato oggi priam della partenza per la Florida. Indodssava regolarmente la mascherina, non come fa sempre Trump.