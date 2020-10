Covid-19 OMS ha parlato della situazione relativa ai contagi, affermando che sono davvero parecchie le persone infette in questo momento.

Il Covid-19 è stato definito una pandemia diversi mesi fa e non è troppo difficile capire così. Il virus che si è originati nei mercati della carne di Wuhan si è diffuso con una velocità e con delle modalità davvero incredibile, che ha preso tutti di sorpresa. Proprio per questo l’OMS ha dichiarato lo stato di emergenza e ha definito la malattia come una vera e proprio pandemia in piena regola. Gli infetti sono tantissimi e le persone che sono decedute in seguito all’infezione e per questo la tensione è veramente molto alta. Dopo un lockdown che ha colpito diverse parti del pianeta, in diversi momenti, ora la situazione è certamente meno tragica rispetto all’estate, ma sta di nuovo peggiorando. In Europa soprattutto si sta assistendo ad una nuova ondata di contagi di ritorno, che sta aumentando in modo decisivo il numero di infetti.

Covid-19, OMS allarmata: “Il 10% della popolazione è infetto”

L’OMS ha parlato della situazione e ha affermato che i contagiati siano davvero parecchi, forse più di quelli che si pensa. “Le nostre stime attuali ci dicono che circa il 10 per cento della popolazione mondiale”, ha comunicato in una nota l’OMS, “potrebbe essere stata infettata da questo virus”. Parliamo di un numero davvero enorme di persone, che sono state colpite dalla malattia cinese. Le ultime notizie riportano 35 milioni di persone che sono infette e di cui si ha la certezza assoluta, ma secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ad essere state infette sono circa 750 milioni di persone, su una popolazione di 7.5 miliardi. Numeri veramente pazzeschi, che senza dubbio spaventano e non poco per la loro portato e per il significato che hanno per il futuro del pianeta.

