La Repubblica Ceca, in seguito alle nuove positività degli ultimi giorni che sfiorano i 2000 positivi ha deciso di proclamare lo stato d’emergenza.

Il coronavirus non arresta la sua corsa. La curva epidemiologica in tutto il globo terrestre continua a salire creando allarme in tutti i Paesi. Gli Stati Uniti, l’India, il Brasile, la Russia e la Colombia sono le nazioni che registrano il numero più alto di contagi. I Paesi dell’Europa centrale hanno un riscontro nettamente inferiore alle suddette, ma non per questo meno allarmante.

Infatti Spagna, Francia e Regno Unito sono le nazioni dell’Europa centrale maggiormente colpite da questa seconda ondata di coronavirus. In modo particolare la Spagna, a causa dell’aumento esponenziale dei contagi ha dichiarato Madrid e altre 9 città satelliti in lockdown.

L’Italia è la meno colpita dal virus se si guardano i dati delle altre nazioni, ma il Bel Paese nell’ultima settimana ha visto quasi sfondare il muro dei 3mila contagi in 24 ore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> App Immuni, superata soglia 7 milioni di download: +350mila in 3 giorni

Coronavirus, stato d’emergenza in Repubblica Ceca

Dopo la Spagna, con Madrid prima capitale europea dopo il primo stato d’emergenza in lockdown, anche la Repubblica Ceca scende in campo dichiarando per un mese lo stato d’emergenza a causa covid.

Le autorità ceche hanno deciso di mettere in atto almeno per due settimane una serie di misure restrittive per diminuire la circolazione del virus proveniente da Wuhan. Verranno limitati, in maniera precauzionale, le attività scolastiche e gli eventi culturali e sportivi. Mentre per almeno due settimane verranno annullati spettacoli come concerti o opere teatrali.

L’obiettivo del governo ceco è cercare di contenere il numero di contagi che stanno iniziando ad allarmare il Paese. Infatti nelle ultime 24 ore la curva epidemica è salita a 1.841 nuovi casi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, a Parigi il 75% dei cluster nelle scuole: è allerta massima