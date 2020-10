Coronavirus, Lorenzin (Pd) positiva: “E’ veramente una brutta bestia”. L’ex ministro della Salute ha condiviso un video su Twitter e ha messo tutti in guardia

Il coronavirus non fa sconti e in questa pesante seconda ondata fioccano i positivi anche tra gli esponenti politici. L’ultima ad aver condiviso il suo stato di salute attraverso i social è stata Beatrice Lorenzin, esponente del Pd ed ex ministro della Salute.

Attraverso un video su Twitter ha specificato: “Purtroppo sono risultata positiva al coronavirus. I miei sintomi al momento sono febbre e un po’ di mal di gola. Continuo ad essere monitorata e la situazione per ora è sotto controllo. Mi sento tranquilla“.

“Sto iniziando le cure mediche. Grazie all’aiuto dei nostri fantastici operatori sanitari, sono sicura che vincerò!“. Questo il pensiero della Lorenzin che si trova nel suo appartamento a Roma.

Plauso a @nzingaretti per l’obbligo di #mascherina sul territorio regionale, spero si vada presto verso un provvedimento nazionale. #COVID19 @Deputatipd — Beatrice Lorenzin (@BeaLorenzin) October 2, 2020

Coronavirus, Lorenzin (Pd) positiva: “E’ veramente una brutta bestia, ma sto bene”

Nell’ultimo periodo sta facendo discutere tra gli esperti la portata attuale del virus. I contagi sono in forte rialzo in diverse zone del mondo e purtroppo anche in Italia non facciamo eccezione. Molti virologi però restano convinti che i sintomi siano meno pesanti rispetto alla prima ondata dello scorso inverno. Una mutazione che potrebbe aiutare a diminuire il numero di vittime e di ricoveri in terapia intensiva ma che non deve far abbassare la guardia, specie nell’immediato futuro. Dello stesso avviso è Beatrice Lorenzin che sottolinea: “E’ proprio una bestiaccia di virus però se io che sono particolarmente attenta sono rimasta contagiata. Essere contagiati è più facile di quello che pensiamo“. Poi aggiunge: “Vorrei abbracciare tutte le le altre persone che in questo momento sono nelle mie condizioni: io ho figli e marito negativo, ho il problema di come organizzare la famiglia, l’isolamento, la quarantena. Devo dire che non è facile ma sono fortunata. Bisogna fare molta attenzione perchè solo così potremo uscirne“.

Sono risultata positiva al #Coronavirus . Comincio le cure. Grazie all’aiuto di #medici e #infermieri sono sicura che vincerò!#5ottobre @Deputatipd pic.twitter.com/PIHUe1d1lh