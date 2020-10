A Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, una donna di 28 anni è scomparsa. La sua famiglia non avendo avuto più sue notizie ha allarmato le forze dell’ordine.

Attimi di panico a Castellammare di Stabia, città in provincia di Napoli, in Campania. Qui una donna dell’età di 28 anni è scomparsa dallo scorso 4 ottobre. La famiglia non riceve più sue notizie da 24 ore ha allarmato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa.

I familiari della donna di 28 anni, inoltre, hanno condiviso sui social una sua foto con la speranza di ricevere informazioni utili per poterla ritrovare. La madre e il padre sperano di ricevere presto notizie sulla loro figlia.

Castellammare di Stabia, scomparsa una donna di 28 anni

Domenica 4 ottobre, Annamaria Annunziata è uscita di casa e non è più tornata presso il suo domicilio. È uscita di casa tra le 13.30 e ore 16.00, riferisce sua sorella su un post pubblicato su Facebook.

La donna di 28 anni è uscita da casa senza portare con sé senza documenti e senza chiavi. A preoccupare la sua famiglia il fatto che non abbia avvisato nessuno della sua uscita.

La sorella, sempre attraverso i social, ha fatto un identikit della 28enne in quanto è leggermente cambiata dalle foto in seguito a una dieta drastica. Annamaria Annunziata è alta 160 cm ed ha un corpo longilineo. Ha capelli scuri e, sottolinea la consanguinea, ha una camminata molto lenta.

La ragazza scomparsa soffre di pressione alta e insufficienza renale e non ha portato con sé i medicinali di cui ha bisogno. Non ha amici, ma la famiglia sospetta che Annamaria abbia conosciuto qualcuno in villa comunale. Posto dove alla 28enne piaceva passeggiare.

