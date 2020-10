Cane dimenticato in auto, un comportamento davvero pessimo da parte di una proprietaria che ha lasciato l’animale chiuso in un veicolo.

Il cane è il migliore amico dell’uomo, ma troppo spesso ce ne dimentichiamo. La loro fedeltà, il loro amore incondizionato, il loro modo di essere sempre con noi. Qualche volta non diamo ai nostri cari amici tutte le attenzioni che meriterebbero, presi dalla nostra vita e dai tanti impegni con la quale la riempiamo. Loro però non ce lo fanno pesare mai, anzi, continuano ad essere fedeli compagni di viaggio e di gioco, pronti a gettarsi tra le fiamme per noi. Eppure, puntualmente, non li trattiamo come meriterebbero. Qualcuno, poi, eccede, trasformando una mancanza di attenzione in un vero e proprio maltrattamento. E’ quello che è successo proprio qui, in Italia, la notte scorsa. Un cane è stato lasciato solo, chiuso in macchina, nel cuore della notte.

LEGGI ANCHE —> Nobel per la medicina 2020, vincono gli scopritori del virus dell’epatite C

Cane dimenticato in auto, poliziotto lo salva e denuncia

La storia inizia con un poliziotto che faceva pattuglia di sera. Durante la ronda, però, ha notato qualcosa di strano. In un’auto parcheggiata vicino al marciapiede di uno dei tanti svincoli che attraversava, infatti, c’era qualcuno. Precisamente un cane, che abbaiava con una forza incredibile, in cerca di aiuto e di attenzione. Il poliziotto si è avvicinato, per cercare di chiarire la situazione e capire esattamente cosa stesse accedendo nella vettura. Ha notato il cane chiuso in gabbia sul sedile posteriore dell’auto, senza nessuno dentro. I finestrini erano chiusi e anche l’auto. Ha aspettato 20 minuti e poi contattato la centrale per far contattare il proprietario dell’auto, che però non ha risposto. Ore dopo ha deciso di spaccare il finestrino della macchina e far respirare aria fresca al cane. Subito dopo è accorsa la proprietaria, che è stata denunciata subito dal poliziotto.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Von Der Leyen in isolamento: primo test negativo