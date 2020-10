Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Francia: cifre e dettagli

Cambio di rotta per il Milan che completa la propria sessione di calciomercato con un difensore che arriva direttamente dalla Francia

Il Milan cambia rotta e punta, per rinforzarsi in difesa, su Mohamed Simakan dello Strasburgo. La dirigenza rossonera avrebbe messo sul piatto 10 milioni di euro (8+bonus) per prendere il centrale classe 2000. Il club francese starebbe per dare conferma ufficiale dell’accettazione della proposta. Il dt Maldini, invece, ha già trovato un accordo con il calciatore ed il suo agente per il contratto dei prossimi 5 anni.

Si è deciso di puntare sul giovane francese, conosciuto bene dal capo osservatore Geoffrey Moncada, dopo che le trattative precedenti sono sfumate. Prima Milenkovic e Tomiyasu per le eccessive richieste economiche, poi Kabak per il tentennamento dello Schalke 04. Rispetto ai nomi in questione, Simakan è un profilo di maggior prospettiva e che potrebbe aver bisogno di più tempo per assicurarsi un posto da titolare. Il centrale, che allo Strasburgo nell’ultima stagione ha giocato 9 gare, potrà crescere senza fretta dietro ai più esperti Romagnoli e Kjaer.

Prima che il calciomercato chiuda alle 20:00, il Milan potrebbe anche acquistare una punta come alternativa ad Ibrahimovic. Il solo Colombo non può bastare.

Il Milan, oltre ad acquistare, deve darsi una mossa nella giornata di oggi per piazzare alcuni esuberi. Il primo è Laxalt, terzino che in rossonero non ha avuto successo, che è in volo verso la Scozia per effettuare le visite mediche con il Celtic. Il calciatore vestirà la maglia biancoverde con la formula del prestito secco. Il Diavolo avrebbe l’esigenza di piazzare anche elementi come Halilovic e Duarte che, però, attualmente restano difficilmente cedibili visto il poco tempo rimasto a disposizione.

