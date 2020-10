Calciomercato Juventus, è fatta per il top player: visite mediche in corso

La Juventus mette a segno il proprio colpo di calciomercato per questa sessione estiva con l’acquisto del top player: visite mediche in corso per il calciatore

La Juventus è ormai vicinissima all’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. Il calciatore, come riportato da Firenzeviola.it, sta svolgendo le visite mediche con il nuovo club prima di mettere nero su bianco.

Le due società hanno trovato l’accordo sulla base del prestito oneroso biennale a 2 milioni di euro per il primo anno ed 8 per il secondo. L’obbligo del riscatto, fissato a 40 milioni di euro, scatterà al raggiungimento di alcune condizioni nel corso delle due stagioni. La prima riguarda il piazzamento della Juventus tra le prime 4 del campionato, poi il raggiungimento del 60% delle presenze totali per 30 minuti di gioco ad ognuna. In alternativa, il calciatore dovrà confezionare 10 gol e 10 assist. Nella trattativa sono stati aggiunti ulteriori 10 milioni di bonus.

Una volta ufficializzata l’operazione, i viola permetteranno allo svincolato Callejon di firmare. Lo spagnolo ex Napoli è stato inquadrato come il giusto erede nell’immediato del figlio d’arte.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, il difensore arriva dalla Francia: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, addio a Douglas Costa: ritorna al Bayern

L’arrivo di Federico Chiesa permetterà l’addio di Douglas Costa e viceversa. Il brasiliano, vero e proprio rimpianto bianconero, ha raggiunto l’accordo con gli ex del Bayern Monaco. I bavaresi, che si confermano molto abili nel prendere calciatori importanti senza sborsare un euro, lo prelevano in prestito secco. Il calciatore, che ha rifiutato diverse altre squadre, ha aspettato fino all’ultimo il Barcellona prima di accettare il ritorno in Bundesliga. I blaugrana hanno deciso di optare per Memphis Depay del Lione.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Juventus, accordo con la stella: domani le visite