A Treviglio, nel bergamasco, in un grave incidente ha perso la vita un bambino di 10 anni. La madre è ricoverata in gravi condizioni.

Un grave incidente a Treviglio, città in provincia di Bergamo, in Lombardia. Intorno alle ore 13 di lunedì 5 ottobre, in via Bergamo, presso la ditta Mauri formaggi, si sono scontrate due autovetture.

Una Fiat Punto di colore grigio, dove a bordo vi erano una donna con suo figlio, e una BMW X2 bianca si sono scontrate lungo la ex statale 42 in direzione Arcene-Bergamo. Il bambino di 10 anni che viaggiava con sua madre ha perso la vita, mentre lei è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

Bergamo, grave incidente stradale: muore bimbo di 10 anni

È successo intorno alle ore 13.30 di lunedì 5 ottobre. Una Fiat Punto di colore grigio, con a bordo una donna di 30 e suo figlio di 10 anni, si è scontrata con una BMW X2 bianca.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della Stazione di Bergamo, la Punto guidata dalla donna di 30 anni, percorreva la ex statale 42 in direzione Arcene-Bergamo quando, per cause ignote la donna ha perso il controllo del veicolo finendo sulla corsia opposta urtando la BMW X2 bianca guidata da una donna di 49 anni che si dirigeva verso Treviglio.

L’impatto è stato violento ed è avvenuto proprio dal lato anteriore del passeggero dove era seduto il bambino di 10 anni che è morto sul colpo. Sul posto immediatamente si sono recate due squadre di Polizia Locale, due ambulanze e i Vigili del Fuoco di Treviglio i quali hanno tentato di estrarre il bambino dal veicolo e rianimarlo. Purtroppo il piccolo non c’è l’ha fatta.

La madre, in seguito alle gravi ferite riportate per l’impatto, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. La donna di 49 anni alla guida del BMW X2 invece, ha riportato un trauma al braccio destro e adesso è ricoverata presso l’ospedale di Treviglio.

