Belen Rodriguez, svelato in diretta un segreto di Diletta Leotta – VIDEO

Insieme a Radio 105, Diletta Leotta e Belen Rodriguez irrefrenabili. La showgirl argentina svela un segreto della giornalista siciliana in diretta

Diletta Leotta e Belen Rodriguez sono molto amiche. Un bellissimo duo perfettamente in sintonia a tal punto da condividere insieme piccoli segreti, sentimentali e non. Una volta, la showgirl argentina è stata con lei in studio a Radio 105 per il programma Take Away in onda dal lunedì al venerdì.

LEGGI ANCHE > > > Regina delle hit estive, ha lo stesso sguardo di oggi: la riconoscete?

Non è l’unica occasione in cui il duo passa del tempo insieme, abitando anche molto vicine, spesso si vedono in giro per Milano per una cena o per dello shopping insieme. Entrambe non fidanzate ufficialmente, ma con qualche segreto – per il momento – nascosto al pubblico. Dopo Stefano De Martino e Daniele Scardina, le due sembrano starsene al loro posto…se non esistessero i siti di gossip.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Diletta Leotta, il gesto all’Olimpico fa impazzire i tifosi – VIDEO

Belen Rodriguez svela il segreto di Diletta Leotta su Instagram

La showgirl argentina, ospite negli studi di Radio 105 nel programma di Diletta Leotta lamenta una giornalista siciliana troppo impegnata al telefono. “Chissà se oggi lo lascia stare quel telefono”, mentre la riprende però, la Leotta ha un sorrisone stampato in faccia che non va via e la Rodriguez incalza. “Con chi starà parlando che sorride così?” i colleghi, ovviamente rispondono “Io lo so, io lo so”.

NON PERDERTI > > > Federica Pellegrini e quella foto dubbia: followers spiazzati

Belen Rodriguez allora non si trattiene: “Ha nuovi spasimanti”. Dopo la rottura con King Toretto, dunque, la giornalista DAZN non è stata con le mani in mano, anzi, si è lanciata sulla piazza al miglior pretendente. C’era da aspettarselo da una donna così bella, brava ed intraprendente come la Leotta, chissà che anche la Rodriguez avrà un futuro così sorridente.

> > > CLICCA QUI PER NON PERDERTI TUTTE LE NOTIZIE DI GOSSIP < < <