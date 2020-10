App Immuni, superata soglia 7 milioni di download. È stato registrato un +350mila utenti rispetto alla rilevazione del primo ottobre

Da ormai diversi mesi, anche l’Italia ha la sua app di tracciamento per smartphone. Strumento presentato come indispensabile per un tracciamento preciso e completo dei contagi da Coronavirus, non ha avuto – almeno inizialmente – il “successo” sperato. Pochi, pochissimi i download effettuati nei primi mesi di vita del software, mai veramente entrato nell’immaginario comune.

Col passare delle settimane, però, pare che qualcosa stia cambiando. Secondo i dati riportati dal ministero della Salute sul proprio sito ufficiale, infatti, ieri domenica 4 ottobre è stata superata soglia 7 milioni di download. Un traguardo molto importante, soprattutto considerando un +350mila utenti rispetto al primo ottobre. Oggi partirà la settimana di sensibilizzazione, che il governo ha voluto e che terminerà l’11 ottobre.

Coronavirus, non solo App Immuni: riattivato Comitato operativo

L’App Immuni è solo una delle armi che l’Italia ha per affrontare l’emergenza Coronavirus. Così com’è stato per i primi mesi, è stato riattivato in queste ore alla Protezione Civile il Comitato operativo. Già questa mattina, c’è stata una prima riunione, utile per fare un punto generale della situazione in merito alle strutture ospedaliere e all’approvvigionamento dei materiali. Al momento – riporta l’Ansa – sembra che non siano sorte emergenze di alcun genere.

All’incontro hanno partecipato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il Commissario per l’Emergenza Domenico Arcuri e alcuni tecnici e assessori di varie regioni. Sempre stando a quanto riferito dall’Ansa, il prossimo venerdì ci sarà una nuova riunione per monitorare gli aggiornamenti e, nel caso, affrontare criticità.

