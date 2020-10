Among Us, cappelli di Halloween: come ottenerli gratis e in anticipo

Cappelli di Halloween su Among Us in anticipo. Svelato un trucco per ottenere gli accessori in anticipo e completamente gratis

È senza dubbio il videogioco del momento. Da qualche settimana, Among Us è letteralmente schizzato in cima a tutte le classifiche dei videogiochi con più utenti connessi, sia su PC che su smartphone. Si tratta di un titolo in realtà molto semplice, che prevede – su 10 persone – la presenza di 8 compagni di squadra e 2 impostori.

L’obiettivo è quello di scovare le due persone o di completare tutte le task in tempo. Dall’altra parte, di conseguenza, per vincere bisogna uccidere tutti senza farsi scoprire. Una delle caratteristiche che stanno rendendo il videogioco così amato è la personalizzazione del personaggio. A breve, con l’arrivo di Halloween, gli sviluppatori renderanno disponibili dei nuovi cappelli. In realtà, esiste un trucco per averli subito.

Among Us, come ottenere i cappelli di Halloween gratis: la guida

Ottenere in anteprima e in maniera totalmente gratuita i cappelli di Halloween su Among Us è in realtà molto più semplice del previsto. Il trucco non prevede alcuna mossa troppo complicata o da esperto hacker, ma solamente alcune semplici mosse fattibili per chiunque. Basterà infatti cambiare l’orario del proprio dispositivo, che sia su PC o su smartphone.

Per fare ciò, bisogna accedere alle impostazioni del dispositivo e andare su Data e Ora. Fatto ciò, è importante disattivare l’orario automatico – che è collegato ad internet – così da poter impostare il tutto manualmente. Arrivati alla schermata, va impostata la data del 30 ottobre 2019 e l’ora 23:59. A questo punto, basterà andare su Among Us e, una volta scattata la mezzanotte, i cappelli di Halloween saranno disponibili nel catalogo.

