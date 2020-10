5 ottobre 2020: ecco i compleanni famosi di oggi

I compleanni famosi di oggi: ecco chi soffia sulle candeline oggi 5 ottobre 2020. Nella lista ci sono diverse celebrità mondiali e alcuni italiani

5 ottobre 2020, sono tanti i compleanni speciali per questa data. Figure storiche, vip italiani e celebrità internazionali. Andiamo a scoprirli insieme in ordine cronologico.

Ray Kroc è il personaggio di maggior rilievo di oggi. Imprenditore statunitense, fondatore del McDonald’s avrebbe compiuto oggi 118 anni. Ha superato la prima e la seconda Guerra Mondiale, ha lavorato in radio, poi come agente immobiliare ed infine nel mondo della ristorazione. I fratelli McDonald’s erano tra i suoi clienti, quando gli chiedono di acquistare 8 frullatori, Ray si incuriosisce e segue la loro azienda a tal punto da chiedergli di entrare nel business. Ray Kroc si è spento il 14 gennaio 1984 a 81 anni.

I compleanni famosi di oggi: 5 ottobre 2020

Ciccio Ingrassia, nato nel 1922, è stato un attore italiano. Per anni ha fatto parte del simpaticissimo duo comico insieme a Franco Franchi, inseparabili sia al cinema che in TV. L’attore siciliano e la sua spalla destra saranno protagonisti di circa 150 titoli durante la loro carriera: spesso, infatti, i due erano insieme come ‘Franco e Ciccio’. Anche i bambini ricordano benissimo il duo: sono loro il Gatto e la Volpe in Pinocchio di Luigi Comencini, con Nino Manfredi e Gina Lollobrigida.

Brian Johnson, nato nel 1947, è un cantante inglese. Originario di Newcastle, Brian è nato con la passione per la musica. Fondò egli stesso una band locale: i Geordie. Il suo vero successo arrivò nel 1980 quando, a 33, passò negli AC/DC. Sebbene non fosse semplice sostituire la voce uscente (Bon Scott), Johnson entrò subito in sinergia col gruppo fino al 2016. Purtroppo, infatti, per problemi di udito ha dovuto lasciare la band nelle mani di Axl Rose.

Gigi Sabani, nato nel 1952, è stato un imitatore e conduttore. Ha esordito sulla TV italiana come imitatore, arte che aveva nell’indole già da bambino. Partecipa alla versione radiofonica de La Corrida dove viene notato da Gianni Ravera che lo invita al Festival di Castrocaro. Soltanto a 27 anni il debutto in TV, a Rai Uno. Luigi si è spento a soli 54 anni, nella sua capitale, a causa di un infarto.

Compiono oggi gli anni anche Denis Diderot, Nir Lavi, Guy Pearce, Alberto Sughi, Kate Winslet.

